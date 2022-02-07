Son Dakika: Medipol Başakşehir'de ayrılık! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a kiralandı...

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Carlos Ponck'un sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığını resmen açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek.

Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR DA DUYURDU

Çaykur Rizespor’umuz Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nden Carlos Ponck'u sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

İstanbul’da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Carlos Ponck'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

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Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ