Son Dakika: Medipol Başakşehir transferi resmen açıkladı! Lucas Lima...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.
Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.