Son Dakika: Medipol Başakşehir Philippe Keny transferini resmen açıkladı!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU

Rusya’dan Spartak Moskova ve İsviçre’nin Zürih takımlarının da ilgilendiği Keny'nin Beşiktaş'a transferi son anda iptal olmuştu. Yetenekli isimle de büyük ölçüde el sıkışan idareciler, normal şartlarda Kevin N'Koudou'nun sözleşmesini feshedip Keny'yi almak istiyordu ama işler beklendiği gibi olmadı.

Operasyonun gün yüzüne çıkması sonrasında ilk başta ayrılığa olumlu bakan N'Koudou geri adım attı. Takımda kalmaya daha sıcak oyuncuyu ikna etmeye çalışan idareciler, Fransız kanat oyuncusunu gönderemeyince Keny transferini iptal etti.

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BANDIRMASPOR BAŞKANI ONUR GÖÇMEZ'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Kara Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık" açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden flaş bir gönderme geldi. Başkan Onur Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düştü. Göçmez, Siyah-Beyazlı yönetime tepkisini bu paylaşımla gösterdi.