Son Dakika | Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı resmen açıkladı!
Medipol Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
İstanbul temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BERKAY ÖZCAN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.
Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz.
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