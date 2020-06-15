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GeriFutbol Son dakika | Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a giderse ayıp olur
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Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 23:31,Son Güncelleme:

Son dakika | Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a giderse ayıp olur

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Son dakika | Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a giderse ayıp olur
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer ihtimalleriyle ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz: "Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer iddiaları bize hep soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderlerse biraz ayıp olur. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklif yapacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler" dedi.

Yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş ise BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum... Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika | Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaraya giderse ayıp olur

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