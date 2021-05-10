Son Dakika: Mbaye Diagne, Premier Lig'de şimdiden 3 kulübü peşine taktı

Ocak ayı transfer döneminde sarı kırmızılıların kiralık olarak West Bromwich'e gönderdiği Diagne'ye, bir Premier Lig ekibi daha talip oldu. Arsenal'e mağlup olarak Premier Lig'den düşen ikinci takım olan West Bromwich'te Diagne'nin satın alma opsiyonu iptal olurken oyuncuyu Ada'dan 3 takım kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

PREMIER LİG'DE ŞİMDİDEN 3 KULÜBÜN LİSTESİNE GİRDİ

Premier Lig'e çabuk adapte olan ve 15 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki golcüye Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'ın ardından Premier Lig'e yeniden yükselen Watford da talip oldu.

Küme düşen West Bromwich'e veda etmesine kesin gözüyle bakılan Diagne, Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almazken şimdiden Premier Lig'de 3 opsiyonu bulunuyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Senegalli golcüyü Watford'un transfer listesine aldığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU DEVRE DIŞI KALDI

Sarı kırmızılı takım, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne'yi 1,4 milyon sterlin karşılığında West Bromwich Albion'a kiralık göndermişti. West Bromwich'in küme düşmesiyle 6.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu devre dışı kalırken Galatasaray, oyuncunun transferinden 5 milyon avronun üzerinde bir gelir elde etmek istiyor.

DİAGNE'DEN GELECEK PARAYLA 2 OYUNCU

Özellikle sarı kırmızılı taraftarla yıldızı barışmayan Senegalli golcü için tekliflere açık olan Galatasaray, buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir.

PREMIER LİG'DE 3 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Senegalli golcü, devre arasında kiralık olarak transfer olduğu West Bromwich Albion'da 15 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Senegalli forvet, 83. saniyede attığı golle Premier Lig’de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.

SAM ALLARDYCE'DAN ÖVGÜ

29 yaşındaki futbolcunun gerçek bir golcü olduğunu belirten Allardyce, "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık. Premier Lig'de oynamak istiyorlar. Eğer Premier Lig'den düşersek gitmek isteyebilirler. Onlara, ligde kendilerini gösterebilmeleri için şans vermeli ve oynatmalıyım" ifadelerini kullanmıştı.

FALCAO İLE BİRLİKTE EN GOLCÜ İSİM

Galatasaray formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle sarı kırmızılılarda Falcao ile birlikte en çok gol atan iki futbolcudan biri.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cimbom'un gelecek planlamasında yer almayan Senegalli golcünün sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2023'te son buluyor.

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