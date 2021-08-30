Son Dakika: Mbappe'den Real Madrid öncesi kafa karıştıran hamle! Messi'nin ilk maçı sonrası büyük sürpriz...

Spor Arena Dış Haber - Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan ve Real Madrid'e gitmek için kulübü PSG'ye rest çeken Fransız yıldız Kylian Mbappe, Reims ile oynanan maçın ardından kafaları karıştırdı.

İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile görüşmüş ve transferi 170+10 milyon euro karşılığında bitirdiği iddia edilmişti.

MESSI'NİN TANITIMINDA MBAPPE ISLIKLANDI

PSG, evinde çıktığı ilk maçta yeni transferlerini taraftarıyla buluşturmuştu. Messi'ye büyük ilgi gösteren PSG taraftarları, Arjantinli yıldızı Neymar ile birlikte tribüne çağırıp, Mbappe'yi ise ıslıklamıştı.

HERRERA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA GİTMEDİ

Geçtiğimiz gün Ramos ve Messi gibi yeni transferlerin de katılımıyla PSG'nin yıldızı Ander Herrera'nın doğum günü kutlaması yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Mbappe'nin yer almaması dikkat çekti. Çıkan haberlere göre Mbappe, davet almasına rağmen partiye gitmedi.

Yaşanan bu gelişmelere karşın, PSG'nin Reims ile oynadığı Ligue 1 4. hafta maçına ilk 11'de başlayan Mbappe, Fransız ekibine 2-0'lık galibiyeti getirmiş ve kaydettiği iki golle maçın en iyi ismi seçilmişti.

AYRILMAYACAK GİBİ SEVİNDİ

Attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Mbappe'nin gollerin ardından takımdan hiç ayrılmayacakmış gibi sevinmesi dikkat çekti.

Mbappe, maçtan sonra yaptığı paylaşımla da futbol kamuoyunun kafa karışıklığını devam ettirdi.

PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Maçın ardından sosyal medya hesabından Neymar ve Hakimi ile olan fotoğrafını paylaşan Mbappe, "3 puan, iki gol. Harika bir akşam" mesajını yazdı.

Yapılan bu paylaşım, Real Madrid'e gitmek için ısrarcı olan Mbappe'nin takımda kalacağı şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada bazı PSG taraftarları da Fransız futbolcunun bu sezon Real Madrid'e transfer olmayacağına inandıklarını söyledi.

İspanyol basını da Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istemesine karşın transferde profesyonel davranacağını ve sezon sonuna kadar PSG için elinden geleni yapacağını yazdı.

POCHETTINO KALACAĞINA İNANIYOR

Reims karşılaşmasının ardından Amazon Prime'a konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Mbappe'nin takımda kalacağına inandığını belirtti.

Pochettino açıklamasında, Kylian Mbappe bizim oyuncumuz, biliyorsunuz futbol endüstrisi her zaman dedikodularla dolu. Başkanımız ve Leonardo açık sözlü insanlar. Kylian şu an bizimle. Onunla çok mutluyum, dünyanın en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

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