Son Dakika: Max Verstappen'den Türk yemekleri sorusuna cevap! 8. viraj ve İstanbul sözleri...

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Spor Arena - Barlas Ateşli | Formula 1 takımlarından Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, 10 Ekim Pazar günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek olan Türkiye Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mobil Oil Türk aracılığıyla gerçekleşen söyleşide sorularımızı yanıtlayan Hollandalı pilot, hem İstanbul hem de meşhur 8. viraj hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 8. virajı dönmeyi heyecanla beklediğini söyleyen Verstappen, İstanbul'u daha yakından keşfetmek için yarış dışında bir ziyaret planladığını da ifade etti.

Meşhur 8. virajı dönerken neler hissediyorsun? Agresif bir sürücü olarak sana korkutucu mu yoksa çekici mi geliyor?

Bence hızı iyi, kavraması çok güzel, kuru olduğunda çıkışında da tam hızla çıkabiliyorsun. Tabii bizim için her zaman zorlu bir nokta çünkü aslında üçlü bir viraj. Bu sene 8. virajda olmayı yine heyecanla bekliyorum. Umarım bu sene daha iyi tutunma ile oradan ayrılabilirim.

Türk yemeklerini tattığını düşünüyorum. Aralarında en çok sevdiğin hangisi oldu? Ek olarak Türkiye’de eğlenceli bir anın var mı?

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Açıkçası Türkiye’de çok fazla gezme şansım olmadı. Geçen sene Avrupa yakasında Boğaz’ın kıyısında bir fotoğraf çekimim vardı. İstanbul gerçekten de çok güzel. O sebeple de bu sene pistin yakınlarında değil de şehir merkezinde kalmaya karar verdim. En azından biraz daha fazla şey keşfedebilirim diye. Hatta İstanbul’da yarış hafta sonunu dışında da bir gün gelmek ve daha fazla noktayı keşfetmek istiyorum. Hala göreceğim ve yapacağım çok şey var.

SÖYLEŞİDE ÖNE ÇIKAN DİĞER SORULAR ŞU ŞEKİLDE:

Intercity İstanbul Park Mercedes’e mi yoksa Red Bull Racing’e mi daha uygun bir pist?

Geçen sene İstanbul’daki yarışta pist oldukça kaygandı. Dolayısıyla bu soruya şu an tam olarak bir cevap vermek çok zor. İlk antrenman turu için piste çıktığımızda daha net göreceğiz.

Geçen sene İstanbul’da yapılan yarış sonrasında Lewis Hamilton kariyerinin 7. şampiyonluğuna erişti. Bu da Türkiye’ye gelirken Hamilton için ekstra bir motivasyon sağlıyor. Peki bu ortamda Intercity İstanbul Park’ta yarışacak olmak üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?

Hayır hiçbir baskı hissetmiyorum. Burada olmayı seviyorum. Bence takvimin en güzel pistlerinden biri İstanbul Park. Bir kez daha burada yarışmayı dört gözle bekliyorum. Umarım bu hafta sonu buradan iyi bir sonuçla ayrılabiliriz.

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Her zaman limitlerini zorlayan bir pilot olarak bazen hatalar da yapabiliyorsun. Geçen sene İstanbul’da olduğu gibi. Geçen seneki hatalarından ne öğrendin?



Aynı yerde spin atmamayı…

Formula 1 tarihi çok önemli rekabetleri de içinde barındırıyor. Alain Prost-Ayrton Senna ya da Michael Schumacher-Mika Hakkinen gibi pilotlar aynı zamanda F1 tarihinin de önemli parçaları. Senin de Lewis Hamilton ile olan rekabetin tarihe geçebilir mi?

Belki olabilir ama ben buna değil, sadece yarış hafta sonlarında rakiplerimden daha iyi olmaya odaklanıyorum. Biliyorum ki şampiyona sıralamasında puanlar çok yakın. Bu tabii ki Formula 1 için iyi bir şey. Ama ben bu rekabete değil kendime odaklanarak, takıma olabilecek en yüksek puanları kazandırmak istiyorum. Bu hafta da yapacağım bu olacak.

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Daha önce Formula 1’in mental tarafından bahsetmiştin. Pilotların bu konuda sıkıntılar yaşayabildiğini biliyoruz. Sen de kendin için yeni olduğunu düşündüğüm bir yolculuktasın. Şampiyonluk mücadelesi veriyorsun. Bu sende mental olarak sıkıntılar yaratıyor mu? Yaratıyorsa bunlarla nasıl başa çıkıyorsun?

Açıkçası ben böyle bir mental sıkıntı yaşamadım. Hayatımı yaşamaya devam ediyorum. İyi bir hayatım var. Formula 1’de yarışmayı çok seviyorum ve bundan keyif alıyorum ama aynı zamanda serbest zamanlarımın da tadını çıkarıyorum. Bu sene belki de benim Formula 1 kariyerimin en iyi sezonu. Dolayısıyla bunun keyfini çıkartıyorum. Tabii ki sosyal medya gerçeği var. Ama kendine odaklanmak ve inanmak, buna hiçbir şeyin engel olmasına izin vermemek gerekiyor. Dolayısıyla benim için her şey çok net. Olduğum yerden çok memnunum. Endişelenmemi gerektirecek hiçbir şey yok.

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Birçok ünlü Hollandalı futbolcu Türkiye Futbol Ligi’nde forma giydi. Acaba Türkiye’deki futbol kulüpleri hakkında hiçbir bilgin var mı?

Birkaç kulübü biliyorum. Tabii ki Sneijder’in ya da Van Persie’nin Türkiye’de futbol oynadıklarını biliyorum. Futbol anlamında iki ülkenin çok iyi ilişkileri olduğuna da hakimim. Türkiye’de futbol tutkusunun çok büyük olduğundan da haberdarım. Bu da güzel bir şey. Örneğin bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi’ndeki maçını izlerken tribünlerin dolu olduğunu ve oradaki tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu da görmek gerçekten harika.

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