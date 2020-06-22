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Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Max Kruse'ye çifte talip! İspanya...

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Son Dakika | Max Kruse'ye çifte talip! İspanya...
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Fenerbahçe ile sözleşmesini kendi isteğiyle tek taraflı fesheden Max Kruse için La Liga'dan iki talip çıktığı iddia edildi.

İspanya’da yayın yapan El Gol’de yer alan haberde, Alman futbolcu için La Liga’dan Real Betis ve Villarreal’in devreye girdiği öne sürüldü.

Her iki takımın da tecrübeli hücumcunun menaceriyle temasa geçip, durumunu sorduğu öğrenildi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcuya ABD ve Çin’den de taliplerin olduğu kaydedildi.

Kruse maaşını alamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini feshetmişti.

Alman futbolcu Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 7 gol, 7 asistlik performans ortaya koymuştu. (Fanatik)

 

Son Dakika | Max Kruseye çifte talip İspanya...

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