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Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu | Transfer Haberleri
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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Max Kruse sürpriz bir şekilde sözleşmesini feshedip takım ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Max Kruse'ye Almanya'da Bundesliga'ya yükselen Stuttgart talip oldu. Alman basını, "Görüşmeler başladı" dedi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin kendisi için doğru bir karar olduğunu ifade eden Kruse, "Elbette futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Bir çok teklif var ama neresi olur belli değil. Tekliflere açığım, ama bana uyacak bir kulüp olmalı. Bundesliga kulübü olsun isterim, bekleyip göreceğiz" dedi.

'Cüzdanıma baktığımda biraz daha para kazanmam gerektiğini düşünüyorum' diyen Max Kruse'ye "Eski kulübün Werder Bremen bunu karşılayabilir mi?" şeklinde soru yöneltilince tecrübeli oyuncu gülümseyerek şu cevabı verdi: "Tüm Bundesliga ekiplerinin bütçesi buna yeter diye düşünüyorum."

 

Son Dakika | Max Krusenin yeni takımı belli oldu | Transfer Haberleri

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