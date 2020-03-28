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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Max Kruse'den ilk paylaşım! Karantina...

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Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, antrenmanlarını evden sürdüyor.

Evinden çıkmayan 32 yaşındaki Alman futbolcu, bireysel çalışmalarına ara vermedi. İdman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kruse, "Bahane yok" notunu düştü.

Son Dakika | Max Kruseden ilk paylaşım Karantina...

Son Dakika | Max Kruseden ilk paylaşım Karantina...

Son Dakika | Max Kruseden ilk paylaşım Karantina...

Son Dakika | Max Kruseden ilk paylaşım Karantina...

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