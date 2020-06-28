Son Dakika | Max Kruse'den Fenerbahçe açıklaması
Sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Max Kruse, "Fenerbahçe ile hukuki bir süreç olacak, haklı olduğumu düşünüyorum. Bundesliga'da oynamak istiyorum" dedi.
Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'den yeni bir açıklama geldi.
Sky Sports'a konuşan Alman futbolcu, Fenerbahçe ile hukuki bir süreç yaşayacağız, haklı olduğumu düşünüyorum ve bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki oyuncu, "Para artık benim için önemli değil. Bundesliga'da her kulüp benim isteklerimi karşılayabilir" sözleriyle ülkesinde oynamak istediğini de ifade etti. Kruse bu sezon Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle