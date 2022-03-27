Son Dakika: Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde bir ihanet skandalı daha! Bu kez korumasıyla...

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PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara bir kez daha ihanetle gündemde.

Ekim ayında Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkmış ve çiftin evliliği bitme noktasına gelmişti. Ardından Icardi özür dilerken Wanda Nara ise yıldız golcüyü affetmişti.

Aldatma iddialarını bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

"AYNI OTELDE KALDILAR" İDDİASI

İddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Wanda Nara ve arkadaşları, gittikleri bir doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. İddialarda arasında adı geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılanlardan biri olduğu ve ikilinin oldukça yakınlaşıp aynı otelde kaldıkları ifade edildi.

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Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi. Geçen sene ortaya çıkan iddialar gören Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aldattığını ifade etmiş ve Milano'ya dönmüştü.

Bilindiği üzere Icardi'nin de eski takım arkadaşı olan Arjantinli eski golcü Maxi Lopez 2008 yılında Wanda Nara ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu. Çok yakın arkadaş olan Icardi ile Lopez'in arası Wanda Nara nedeniyle açılmış ve bu ilişki ortaya çıkınca Lopez-Nara çiftinin evliliği bitmişti.