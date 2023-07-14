Son Dakika: Mauro Icardi transferinin perde arkası! Galatasaray ve 45 milyon Euro detayı...

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Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bu sezon hedef yine lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Son olarak kadrosunu Angelino ile güçlendiren sarı kırmızılılar, güçlü bir kadroyla sezona başlamanın hedefinde.

ICARDI ARTIK RESMİYE KALDI

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı. İki aylık çabalar sonucunu verirken PSG de pes edince düğüm çözüldü. Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor. Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süper starı isteyen kulüpler ortaya çıktı.

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WANDA NARA'NIN İŞİ YOKUŞA SÜRME TAKTİĞİ

Sabah'ın haberine göre; Ronaldo'dan sonra Benzema ve Firmino gibi elit forvetlerin yolunu tutuğu Suudi Arabistan pazarında Icardi ile iki kulüp ilgilendi: Al-Hilal ve Al Shabab. İki kulüp de İcardi'ye yıllık net 20 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdi.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara ise soğuk baktıkları Suudi Arabistan için beklentilerini yıllık 45 milyon Euro (1 milyar 169 milyon TL) olarak açıkladı ve de işi yokuşa sürdü.

Al-Hilal ve Al-Shabab'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri reddeden Arjantinli yıldız, 10 milyon Euro'ya (292 milyon TL) Aslan'a tamam dedi.

PSG DİZE GELDİ!

Galatasaray yönetimi İcardi'yi ikna ederken kulübü Paris Saint Germain ile de çetin bir pazarlık süreci yönetti.

PSG KAPIYI 15 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Arjantinli oyuncuyu takımda düşünmeyen ve 1 sezon kontratı bulunsa da kolay kolay bırakmaya yanaşmayan Fransızlar pazarlık kapısını 15 milyon Euro'dan açtı. PSG bu parayı tek seferde isterken Aslan'ın pazarlık gücü sonuç verdi ve başkent kulübü 10 milyon Euro'ya 4 taksitte ödemeye ikna oldu.

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.

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