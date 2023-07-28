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Son Dakika: Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Wanda Nara paylaşım yaptı... İneceği saat belli oldu...

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#Mauro İcardi#Wanda Nara#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 08:35

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcu ve eşinden arka arkaya paylaşımlar geldi.

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye yeniden kavuşuyor.

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezon için daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Arjantinli futbolcu, bugün İstanbul'a geliyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara bu sabah saatlerinde havalimanından ve kendilerini taşıyan özel jetten ailece fotoğraflar paylaştı.

Son Dakika: Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbula geliyor Wanda Nara paylaşım yaptı... İneceği saat belli oldu...

Son Dakika: Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbula geliyor Wanda Nara paylaşım yaptı... İneceği saat belli oldu...

İSTANBUL'DA OLACAĞI SAAT BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi’yi taşıyan uçak Buenos Aires’ten havalandı. Arjantinli yıldız, saat 00.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.

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ANLAŞMA TAMAMLANDI, İMZALAR DAHİ ATILDI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı. Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı kaydedilmişti.

29 GOLE ETKİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.

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#Mauro İcardi#Wanda Nara#Transfer

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