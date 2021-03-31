Son Dakika: Maurizio Sarri'den Fenerbahçe cevabı! Teklif...

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından ismi sarı lacivertli takımla anılan usta teknik adam Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

İtalyan gazeteci Ciro Cenerato, Türk medyasında çıkan haberlerin ardından İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirmeye çalıştığını ve bu temaslar neticesinde Maurizio Sarri'nin böyle bir şeyden haberinin olmadığını öğrendiğini söyledi.

Radio Kiss Kiss Napoli'ye Ciro Cenerato, "Haberleri görür görmez Sarri ile görüşmeye çalıştım. Edindiğim bilgilere göre kendisine böyle bir teklif gitmemiş. Fenerbahçe eğer teklif yaptıysa bu tekliften Sarri'nin haberi yok. Yakın çevresine, 'böyle bir tekliften haberim yok' demiş." ifadelerini kullandı.

FIORENTINA İDDİALARI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Cesare Prandelli ile yollarını ayıran Fiorentina, Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmek istiyor. Çıkan haberde Fiorentina yönetimi, Maurizio Sarri görüştüğü ve büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SARRI CEVABI

Öte yandan Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında yeni sezondan itibaren Maurizio Sarri'nin takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.