MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı!
GeriFutbol Son Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı!
Abone Olgoogle-news

Hellas Verona forması giyen orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, corona virüsü yendi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, corona virüsü atlatarak tamamen iyileşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mart ayının başında corona virüsü testi pozitif çıkann 24 yaşındaki futbolcunun tedavisinin tamamlandığı ve yapılan son testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Mattia Zaccagni, kulüp bünyesinde COVID-19 testi pozitif çıkan ilk kişiydi.

 

Son Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle