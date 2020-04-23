Son Dakika | Mattia Zaccagni corona virüsü atlattı!
Hellas Verona forması giyen orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, corona virüsü yendi.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, corona virüsü atlatarak tamamen iyileşti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mart ayının başında corona virüsü testi pozitif çıkann 24 yaşındaki futbolcunun tedavisinin tamamlandığı ve yapılan son testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Mattia Zaccagni, kulüp bünyesinde COVID-19 testi pozitif çıkan ilk kişiydi.
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