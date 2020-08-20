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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Martin Skrtel imzayı attı! Başakşehir...

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Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel’e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.

Son Dakika | Martin Skrtel imzayı attı Başakşehir...

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