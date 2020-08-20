Son Dakika | Martin Skrtel imzayı attı! Başakşehir...
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Martin Skrtel’e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.
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