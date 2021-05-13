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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti

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Son dakika: Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in annesi Eva Döli Linnes hayatını kaybetti.

Galatasaray'dan yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Döli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Son dakika: Martin Linnesin annesi hayatını kaybetti

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