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Son dakika: Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in annesi Eva Döli Linnes hayatını kaybetti.
Galatasaray'dan yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Döli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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