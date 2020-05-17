Son Dakika | Marsilya'da Damien Comolli sesleri! Yeni sportif direktör...
Marsilya'da Zubizarreta'nın ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevi için adaylar arasında Damien Comolli de yer alıyor.
Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransa basınında yer alan habere göre; Andoni Zubizareta'nın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Marsilya yönetimi, Damien Comolli'yi gündemine aldı.
Haberde; Marsilya ile Comolli'nin yakın zamanda bir görüşme yapacağı belirtildi. Fransız sportif direktörün bu görüşmenin ardından kısa bir aranın ardından futbol dünyasına geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Damien Comolli, 7 Haziran 2018 tarihinde göreve başladığı Fenerbahçe'de 19 ay kalmıştı.
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