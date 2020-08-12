Son Dakika | Marko Livaja Kadıköy'e! | Fenerbahçe Transfer Haberi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesine oyuncu arayışlarına devam ediyor. Vedat Muriqi'nin satılma ihtimaline karşılık alternatiflerini fazlalaştıran sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim Marko Livaja oldu.
Son Dakika Haberi... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satış olasılığının artmasıyla Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kazandı.
Yunan ekibi AEK'da forma giyen Hırvat futbolcu Marko Livaja Fenerbahçe'ye önerildi. 26 yaşındaki Hırvat forvet Marko Livaja'nın bonservisi bedelinin 2 milyon euro olduğu öğrenildi.
Golcü futbolcu ile anlaşılması durumunda sarı-lacivertlilerin ödeyeceği rakamın yıllık 2.2 milyon euro olduğu ifade edildi.
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