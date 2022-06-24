Son dakika: Marko Arnautovic, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi: "Hemen gelirim" | Transfer haberi

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Beşiktaş’ın santrfor adayları arasında yer alan Marko Arnautovic’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya’nın Bologna takımında forma giyen Sırp asıllı Avusturyalı futbolcunun ağabeyi Danijel Arnautovic, İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Umut Tahir Güneş ile bir araya gelen Danijel Arnautovic, kardeşinin Bologna’dan ayrılacağını belirtip, Beşiktaş’a kiralık olarak gelebileceğini bildirdi.

Çebi ise teknik direktör Valerien İsmael ile yapacakları fikir alışverişi sonrası bir karara varacaklarını aktardı.

33 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Marko Arnautovic, geride bıraktığımız sezon Bologna’da 33 maça çıkıp, 14 gol attı.

Avusturya Milli Takımı’nda 102 defa forma giyip 33 gol kaydeden tecrübeli santrfor, profesyonel kariyerinde 6 ülkede 9 farklı kulüpte oynadı.

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MARKO ARNAUTOViC KiMDiR

Doğum tarihi: 19 Nisan 1989

Doğum yeri: Viyana

Mevki: Santrfor

Oynadığı kulüpler: Floridsdorfer AC, Twente, İnter, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai SİPG, Shanghai Port, Bologna

BEŞiKTAŞ TAYYiP iÇiN MASADA

Savunmayı yerli bir oyuncuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim’in transferinin gerçekleşmemesi üzerine rotayı Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç’a çevirdi. Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Güney ekibiyle pazarlığa oturdu.