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Haber Giriş: 12.09.2020 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Marius Sumudica'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

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Son Dakika | Marius Sumudica'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!
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Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;

Geçen sene ilk Fenerbahçe maçında aleyhimize 3 penaltı verildi. Doğru ya da yanlış. Bu sene yine aynı şekilde. Pozisyonun penaltı olup olmadığı tartışılır ama öncesinde Andre'ye faul var. VAR'a gidilmedi. Sadece penaltıya bakıldı

F.BAHÇE MAÇINDA OLANLAR...

Gelmeden önce oyuncularıma söyledim; dün Fenerbahçe maçında olanlar bugün bizim başımıza gelecek. Oyunculara 'Bugün dokunursanız bile basketbol maçı gibi faul çalınacak' demiştim."

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