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GeriFutbol Son Dakika | Marius Sumudica: Trabzonspor taraftarları beni istiyor
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Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Marius Sumudica: Trabzonspor taraftarları beni istiyor

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Son Dakika | Marius Sumudica: Trabzonspor taraftarları beni istiyor
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Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'la ilgili Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan ilginç bir açıklama geldi.

Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da geçtiğimiz gün teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için ortaya birçok isim atılırken, Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan ilginç bir açıklama geldi.

"TRABZONSPOR TARAFTARI BENİ İSTİYOR"
Digisport'a özel röportaj veren Sumudica, "Sosyal medyada çok sayıda Trabzonspor taraftarı, benim takım için şu anda ey uygun isim olduğumu söylüyor. Muhtemelen deliliğimi ve yaşam tarzımı seviyorlar" dedi.

"BİR ŞEY OLDU VE ŞAMPİYON OLAMADILAR"
Trabzon şehri ve Trabzonspor'la ilgili de konuşan Rumen hoca, "Trabzon futbolu soluyan bir şehir. Oradaki insanlar yatağa yatana kadar futbolu konuşuyorlar. Sabah kalktıklarında ise kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şampiyonluğu kaçırdılar. Yakınlardı ama sonunda orada bir şey oldu ve şampiyon olamadılar. Ne olduğu bilmiyorum. Türkiye'de şampiyonluk için mücadele etmek herhangi bir hoca için onur ve bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Marius Sumudica: Trabzonspor taraftarları beni istiyor

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