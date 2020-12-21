MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Marius Sumudica teklifi açıkladı! 'Uyuyamıyorum...'
GeriFutbol Son Dakika | Marius Sumudica teklifi açıkladı! 'Uyuyamıyorum...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Marius Sumudica teklifi açıkladı! 'Uyuyamıyorum...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Marius Sumudica teklifi açıkladı! 'Uyuyamıyorum...'
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup edip çıkışını sürdüren Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in flaş takımlarından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Romanya basınına konuşan Sumudica, almış olduğu teklifleri açıkladı.

Marius Sumudica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldıkSüper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
daha fazla video için

''GELECEĞİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR HAFTA''

Sumudica, ''İki tane teklif aldım ve bu teklifler çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şu an için Gaziantep ile sözleşmem devam ediyor, kesin bir şey söyleyemem. 6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım. Bu hafta benim kariyerim için çok belirleyici olacak. Geleceğim adına çok önemli bir haftaya giriyorum.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'DEN DEĞİL, ARABİSTAN VE AVRUPA...''

Romanyalı teknik adam, ''Türkiye'den bir teklif yok. Aldığım teklifler Arabistan ve Avrupa'dan geldi. Gaziantep bu sene evinde hiç yenilmedi. 13 maçtır yenilmiyoruz.'' şeklinde konuştu.

''BANA TÜRK PASAPORTU ÖNERDİLER''

Sumudica ayrıca ''Romanya pasaportumu asla bırakmak istemem. Bir gün tekrar orada çalışmak da istiyorum. Türk vatandaşı olmamı teklif ettiler, bana Türk pasaportu önerdiler. Bu çok anlamlı bir hareketti.'' dedi.

Son Dakika | Marius Sumudica teklifi açıkladı Uyuyamıyorum...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle