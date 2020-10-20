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GeriFutbol Son Dakika | Marius Sumudica, PFDK'ya sevk edildi!
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Marius Sumudica, PFDK'ya sevk edildi!

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Son Dakika | Marius Sumudica, PFDK'ya sevk edildi!
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "cezaya uymaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, PFDK'ya sevk edildi.

Sumudica'nın cezası nedeniyle locadan izlediği Antalyaspor maçında "Cezaya uyulmaması" ve "Talimatlara aykırı hareketi" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Son Dakika | Marius Sumudica, PFDKya sevk edildi

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