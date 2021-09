Son Dakika: Mario Mandzukic'ten flaş karar! Hiçbir takımla anlaşmadı ve bıraktı...

Spor Arena Dış Haber - İsmi sık sık Süper Lig ekipleriyle de anılan ve son olarak Milan forması giyen Hırvat forvet Mario Mandzukic, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

Milan'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 35 yaşındaki Mandzukic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Mandzukic, hayatının bundan sonraki bölümünü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İşte Mandzukic'in yaptığı paylaşım;

"Sevgili küçük Mario. Bu ayakkabıları ilk kez giyerken, futbol dünyasında neler hissedeceğini hayal bile edemezdin. En önemli maçlarda goller atacaksın, en büyük kulüplerle en büyük kupaları kazanacaksın. Ülkeni gururla temsil edeceksin. Hırvat spor tarihinin yazılmasına katkıda bulunacaksın...

Başarılı olacaksın çünkü etrafında iyi insanlar olacak, her zaman yanında olup sana destek verecek takım arkadaşların, antrenörlerin, taraftarların ve ailenden insanlar olacak. Hepsine sonsuza kadar minnettar kalacaksın. Her şeyden önce başarılı olacaksın. Çünkü her zaman, her şeyini vermiş olacaksın.

Sonunda, en çok gurur duyacağın şey bu olacak. Çok şey feda etmiş olacaksın ancak tüm harika anılar aklına geldiğinde, bunlara değdiğini bileceksin.

Emekli olmanın ve bu ayakkabıları dolaba koymanın zamanı geldiğini anlayacaksın ve pişman olmayacaksın. Futbol, her zaman hayatının bir parçası olacak ancak hayatının yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyor olacaksın."