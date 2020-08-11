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GeriFutbol Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!

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Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!
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Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mario Lemina, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

Lemina, Instagram hesabından 'el sallama' emojisi ile Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.

Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaraydan ayrıldığını açıkladı

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gabonlu futbolcu hakkında ''Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla.'' sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaraydan ayrıldığını açıkladı

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