Son Dakika | Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mario Lemina, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

Lemina, Instagram hesabından 'el sallama' emojisi ile Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gabonlu futbolcu hakkında ''Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla.'' sözlerini kullanmıştı.

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