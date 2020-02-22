Son Dakika | Mario Lemina açıkladı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...
Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden Mario Lemina, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sahada olamayacağını açıkladı. Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;
''Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!''
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