Son Dakika | Mario Lemina açıkladı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sahada olamayacağını açıkladı. Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

''Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!''





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!