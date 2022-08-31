Son Dakika: Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu! 3 yıllık sözleşme...

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Adana Demirspor'da Mario Balotelli ile yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için Adana'dan ayrılan İtalyan golcü, İsviçre yolunda.

NTV Spor'un haberine göre; Balotelli Sion ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki yıldız gün içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak. İsviçre ekibi, Balotelli için Mavi Şimşekler’e 2 milyon Euro ödeyecek.

Sion ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Balotelli, yeni kulübünden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti.