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Son Dakika: Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktı!

#Mario Balotelli#Sergen Yalçın#Beşiktaş
Son Dakika: Mario Balotellinin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktı

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ile kulüp başkanı Murat Sancak arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

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Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ’la oynadıkları karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Yedek başladığı mücadeleye skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil olup 79’da farkı bire indiren Balotelli, golü sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme dönüp bazı jestler yapmıştı.

Ardından maçın uzatma dakikalarında takımına 1 puanı getiren sayıyı kaydeden Balotelli, sahadan ayrılırken Siyah-Beyazlı teknik ekibin tepkisini çekmişti. Karşılaşma sonunda yıldız oyuncunun kulüp başkanı Murat Sancak’la yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Sancak önce tebrik etti...

Fanatik'in haberine göre; Dolmabahçe’deki mücadele sonrasında soyunma odasına inip takımı 1 puan sebebiyle tebrik eden Başkan Sancak’ın, ardından Balotelli’ye, “Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı” dediği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için, ‘Beyni yok’ dediğini hatırlatıp, “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı” cevabını verdiği kaydedildi.

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#Mario Balotelli#Sergen Yalçın#Beşiktaş