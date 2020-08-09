MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt!
GeriFutbol Son Dakika | Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.08.2020 - 20:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın transfer gündeminde alan yer alan Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.

Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Balotelli sürpriz bir harekete imza attı.

İtalyan golcü, siyah-beyazlı taraftarların taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.

Balotelli'nin cevabında kalp emojisi yer aldı.

Son Dakika | Mario Balotelliden Come to Beşiktaş çağrısına yanıt

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle