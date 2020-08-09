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Son Dakika | Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde alan yer alan Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.
Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Balotelli sürpriz bir harekete imza attı.
İtalyan golcü, siyah-beyazlı taraftarların taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.
Balotelli'nin cevabında kalp emojisi yer aldı.
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