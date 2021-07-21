Son Dakika: Mario Balotelli konuşulurken bir çılgın transfer daha! Pogba'yı da götürüyor...

Spor Arena Dış Haber - 2016 yılında büyük umutlarla geldiği Manchester United'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayan ve hayal kırıklığı yaşayan Paul Pogba için transferde büyük bomba patlamak üzere.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Fransız yıldızla uzun süre Real Madrid ilgilenmiş ancak transferini bir türlü gerçekleştirememişti.

İtalyan golcü Mario Balotelli'yi Adana Demirspor'a getirerek dünya çapında büyük sükse yaratan menajer Mino Raiola, bu kez de bir diğer yıldız oyuncusu Pogba'yı Fransız devi PSG'ye götürecek.

BONSERVİS GARANTİSİ VERDİ

Dail Mail'de yer alan habere göre; yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Pogba'dan bonservis kazanmak isteyen Manchester United, yıldız futbolcunun satışına onay verdi. Raiola'nın Premier Lig ekibine, 2016 yılında ödedikleri 100 milyon euroluk bonservis bedelinin yarısını kazandırma garantisi verdiği ve United'ın da bu öneriyi kabul ettiği belirtildi.

Haftalık 290 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan futbolcularından olan Pogba'nın transferin son gününe kadar PSG'yle sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLAMADI

Menajer Raiola'nın United'a bonservis garantisi vermesine karşın PSG ile Manchester United arasında resmi görüşmelerin henüz başlamadığı ifade edildi.

EURO 2020 öncesi geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Pogba, "Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı. Bunu herkes biliyor. Uzatmak için de henüz somut bir teklif gelmedi. Yani hala Manchester United'dayım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 42 maça çıkan 28 yaşındaki Pogba, 6 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

BALOTELLI SONRASI İKİNCİ BOMBA

Dünyaca ünlü birçok futbolcunun menajerliğini yapan Mino Raiola, bu yaz transfer dönemindeki ilk büyük transferini Süper Lig'e yapmış ve İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmasını sağlamıştı.

Raiola, Balotelli'nin Adana Demirspor'la imzalayacağı sözleşmenin detaylarını netleştirmek için İstanbul'a da gelmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Balotelli transferini sosyal medyadan, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Metin Korkmaz, Gökhan İnler, Gökhan Göktürk, Kaan Toker, ve Balotelli'nin kardeşi Enock'a teşekkürler" mesajını yazmıştı.

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