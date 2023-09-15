Son Dakika: Mario Balotelli bu akşam geliyor! Adana Demirspor'a geri dönüyor...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski oyuncusu Mario Balotelli'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor’un anlaşmaya vardığı Mario Balotelli bu gece Adana’da olacak. İtalya’dan gelecek olan golcü oyuncu, transfer dönemi sona ermeden imza atacak.

Adana Demirspor’da Cherif Ndiaye’nin Kızılyıldız’a transfer olması sonrası Adana ekibi rotasını eksi oyununcusu Balotelli'ye çevirmişti. Balotelli'nin Sion'la sözleşmesini feshetmesinin ardından iddialar ciddiye binmişti.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen İtalyan yıldız, 35 resmi maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Süper Lig'e damga vurmayı başarmıştı.