Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Mario Balotelli Beşiktaş'a önerildi!

#Transfer#Balotelli#Beşiktaş
Son dakika: Mario Balotelli Beşiktaşa önerildi

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferinden sonra forvet transferine odaklanmış durumda. Wout Weghorst'ta mutlu sona çok yakın olan Siyah-beyazlı kulübe sürpriz bir Balotelli önerisi geldi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar golcü transferinde Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'i bitirmeye çok yakın. Kartal, kısa süre içerisinde görüşmeleri sonlandırarak 29 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Weghorst dışında siyah beyazlılar için bomba bir isim gündeme geldi.

MENAJERİNDEN BALOTELLI ÖNERİSİ

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'a, Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli önerildi. Yıldız golcünün menajeri siyah beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 31 yaşındaki futbolcuyu siyah beyazlı takıma önerdi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı.

Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Balotelli#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar