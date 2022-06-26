Son dakika: Mario Balotelli Beşiktaş'a önerildi!

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Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar golcü transferinde Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'i bitirmeye çok yakın. Kartal, kısa süre içerisinde görüşmeleri sonlandırarak 29 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Weghorst dışında siyah beyazlılar için bomba bir isim gündeme geldi.

MENAJERİNDEN BALOTELLI ÖNERİSİ

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'a, Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli önerildi. Yıldız golcünün menajeri siyah beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 31 yaşındaki futbolcuyu siyah beyazlı takıma önerdi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı.

Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti.