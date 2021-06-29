Son Dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı! İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için imza töreni düzenledi.

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hamsik de büyük bir aileye geldiğini söyledi. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi. Eski oyuncumuz Parma'da oynayan Kucka'dan Trabzonspor için kapsamlı bilgiler aldı. Babası Türkiye'de antrenör olan menajeri Trabzon ve Türkiye hakkında bilgiler verdi." dedi.

Transferi hakkında konuşan Marek Hamsik ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüsttü, bütün süreç çok açık ilerledi. Transfer süreci çok hızlıydı. Harika bir sezon geçireceğiz. Geldiğim ilk andan itibaren taraftarların Napoli'deki gibi tutkulu olduğunu gördüm. Futbol tam olarak budur. Stadyuma gidip taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.