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GeriFutbol Son Dakika | Marcelo Saracchi'den hakem tepkisi: 'Haksız bir penaltıydı'
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Haber Giriş: 14.06.2020 - 23:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Marcelo Saracchi'den hakem tepkisi: 'Haksız bir penaltıydı'

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Son Dakika | Marcelo Saracchi'den hakem tepkisi: 'Haksız bir penaltıydı'
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Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Çaykur Rizespor 'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Rizespor'un penaltı kazandığı pozisyonu değerlendiren Saracchi, "İstemediğimiz bir maç oldu, dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık. Ancak ilk yarıda uydurma

bir penaltı var. Muslera'nın sakatlığı bizi etkiledi. Andone de sakatlandı, istemediğimiz bir maç oldu. Haksız penaltı mağlubiyette önemli rol oynadı." dedi.

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