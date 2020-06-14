Son Dakika | Marcelo Saracchi'den hakem tepkisi: 'Haksız bir penaltıydı'

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Rizespor'un penaltı kazandığı pozisyonu değerlendiren Saracchi, "İstemediğimiz bir maç oldu, dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık. Ancak ilk yarıda uydurma

bir penaltı var. Muslera'nın sakatlığı bizi etkiledi. Andone de sakatlandı, istemediğimiz bir maç oldu. Haksız penaltı mağlubiyette önemli rol oynadı." dedi.