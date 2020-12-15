Son Dakika | Marcelo Guedes transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...
Sezon başında Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo Guedes için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransa Ligi'nde Lyon takımında forma giyen Beşitkaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in yeni durağı Premier Lig olabilir.
İngiliz basınının haberine göre West Ham United, Lyon'un tecrübeli stoperini transfer etmek için harekete geçti.
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West Ham'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Marcelo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun ismi sezon başında tekrar Beşiktaş ile anılıyordu.
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