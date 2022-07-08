Son dakika: Marcao’nun Menajeri Alex'ten Galatasaray'a Sevilla resti! "Ne Zenit’e gideriz ne de Galatasaray’da kalırız"

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İstanbul’da 2 gündür süren Marcao zirvesinde ipler gerildi. Tecrübeli futbolcuya Futbolcuya talip olan iki kulüpten Sevilla teklifini 12 milyon Euro’ya çıkarırken Zenit St. Petersburg ise bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Hedeflediği rakamın Zenit tarafından gelmesi üzerine Galatasaray, Rus kulübü ile el sıkışmak istedi ancak bu noktada Marcao’nun menajeri Alex’in resti geldi.

MARCAO DA AYRILIK iSTEDi

Sevilla ile daha önce anlaştığı öğrenilen Alex, oyuncusunun ne 15 milyon Euro’ya Zenit’e gitmesine, ne de G.Saray’da kalmasına izin vermeyeceğini belirtti. Alex yöneticilere “Marcao’yu 4 milyon Euro’ya aldınız, 3 katına satacaksınız. Biz Sevilla ile anlaştık. Zenit’e de gitmek istemiyoruz, Galatasaray’da da kalmayacağız” ifadelerini kullandı. Marcao da dün yönetime “Sevilla’ya gideceğim, beni bırakın” dedi.

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MAiL iLE REDDETTi

Buna karşın G.Saray 12 milyon Euro’dan yukarı çıkmayan Sevilla’nın teklifini kabul etmeyi düşünmüyor. İspanyolların bonuslar ile 13.5-14 milyon Euro’ya çıkmayı düşündüğü öğrenildi. Bu civarda teklif gelirse imzalar atılacak. Brezilyalı futbolcu, Avusturya kampı kadrosunda da yer almazken, G.Saray’ın “Geçen sezonki 600 bin Euro’luk bonus alacağını bırak” teklifini de mail ile kesin bir dille reddettiği belirtildi.