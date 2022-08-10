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Son dakika: Marcao'dan Nelsson cevabı! Sevilla'nın Galatasaray'a son teklifi...

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#Transfer#Galatasaray#Nelsson
Son dakika: Marcaodan Nelsson cevabı Sevillanın Galatasaraya son teklifi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:28

Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, Victor Nelsson'u da istiyor. Teklifleri Galatasaray tarafından reddedilen Sevilla, yeni bir teklifle Sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Öte yandan Nelsson'u arayarak Sevilla'ya çağırdığı iddia edilen Marcao'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'da geçen sezon Marcao ile iyi bir ikili oluşturan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Victor Nelsson'a Sevilla'nın ilgisi bitmek bilmiyor.

Bonuslar dahilo 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu transfer eden Seville, şimdi de Danimarkalı stoper için ısrarını sürdürüyor. Önceki tekliflerinde Galatasaray'dan ret yanıtı alan Sevilla, yeni bir teklifle Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

25 yaşındaki stoper için son olarak 12+2 milyon euroluk teklifte bulunan Sevilla Galatasaray'ı ikna edemedi.

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GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sevilla'nın 8, 10 ve 12+2 milyon euroluk tekliflerini reddeden Galatasaray, Danimarkalı stoperi için sözleşmesinde yer alan fesih bedelinden aşağı inmek istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu bedelin dışında masaya oturmayı reddediyor.

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MENAJERİ İSTANBUL'DA! 'GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Bir süredir İstanbul'da olan Nelsson'un menajeri, Sevilla ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri yürütüyor. Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Nelsson'la görüştüğünü ve oyuncunun hayalleri olduğunu belirtip ayrılmak istediğini söyleyen Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Dün benle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." diye konuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BİTİRMEK İSTİYOR

 

Sevilla sportif direktörü Monchi'nin Nelsson transferini Çarşamba günü bitirmeyi planladığı iddia ediliyor ancak Galatasaray'ın kararlı duruşu sonrası La Liga ekibinin teklif yükseltmesi gerekecek.

MARCAO'DAN 'NELSSON'U SEVILLA'YA ÇAĞIRDI' HABERLERİNE YANIT

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun eski takım arkadaşı Nelsson'u arayıp Sevilla'ya çağırdığı iddiası üzerine bir paylaşım yapan Marcao, 'Yalan haber' ifadesini kullandı.

Son dakika: Marcaodan Nelsson cevabı Sevillanın Galatasaraya son teklifi...

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7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Geçen sezon sarı kırmızılı formayla toplamda 45 maça çıkan Nelsson, 1 gol atma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki Danimarkalı, sezonun ilk haftasındaki Antalyaspor maçında da 90 dakika sahada kaldı.

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#Transfer#Galatasaray#Nelsson

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