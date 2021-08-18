Son Dakika: Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafayı taktı sonra sahada kafa attı

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Giresun'da skandal bir harekete imza atıp takım arkadaşına saldıran Marcao'nun, Kerem Aktürkoğlu'ndan hiç haz etmediği ortaya çıktı. Olayın perde arkasında yaşananları Hürriyet açıklıyor...

Bu öfkenin bir geçmişi var mı? Daha önce Florya’da antrenmanda bir kavga, tartışma yaşandı mı?

Hayır, ikili arasında Florya’da ya da antrenmanda bir kavga yaşanmadı. Ama altını çizelim Marcao ile Kerem Aktürkoğlu’nun yıldızı, Brezilyalı yüzünden hiç barışmadı. Takım içindeki oyuncuların ifadesi ile aslında Marcao, Kerem’den hiç haz etmedi. Antrenmanda en ufak hata ve yanlışında Kerem’e sık sık bağırdı, çıkıştı. Rakip olduklarında sert faullere imza attı. Kaptanı ya da hocası gibi Kerem’i antrenmanlarda oyun içinde yanlış yaptığında azarladı. İkilinin arası hiç iyi ve samimi olmadı.

‘SHUT UP MARCAO’ DEDİ, BREZİLYALI ADETA ÇILDIRDI

Herkesin kafasında aynı soru hakim. Peki neden Marcao, Kerem’e yumruk attı?

Marcao’nun her ne olursa olsun o çirkin görüntüye imza atma sebebi ise ‘incir çekirdeğini’ doldurmayacak cinsten... Dediğimiz gibi zaten idmanlarda da ikilinin yıldızı hiç barışmıyordu. Ve Marcao, antrenmanlarda olduğu gibi Giresun maçında, Kerem’i yine azarladı. Top kaptırdı, bağırdı. Pozisyonu istediği gibi bitiremeyince Marcao söylendi. En son net bir gol pozisyonunu kaçırdı ve Marcao öfkeyle yine 20-25 metreden Kerem’e bağırdı, söylendi. Ve Kerem de Marcao’ya dönerek eliyle sus işarete yaparak “Shut up! Shut up!” (Kapa çeneni) diye karşılık verdi. Ve işte bu basit uyarı sonrasında Marcao bir anda arkadaşına gidip saldırdı.

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