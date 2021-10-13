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Son dakika: Marcao için sürpriz transfer buluşması! Galatasaray'a resmi teklif...

#Galatasaray#Marcao#Transfer
Son dakika: Marcao için sürpriz transfer buluşması Galatasaraya resmi teklif...

Galatasaray'ın yıldızı Marcao ile ilgili son dakika transfer gelişmesi... Palmeiras yetkilileriyle, Marcao'nun temsilcileri, Brezilya'nın Madalena bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda buluşarak prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'a da 10 milyon Euro’luk teklif yapılmasına karar verildi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya yapılacak teklifin detayları belli oldu. Fanatik'in haberine göre Sambacı'yı Ocak ayında mutlaka renklerine bağlamak isteyen Palmeiras Kulübü, Marcao'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşma, Brezilya'nın Madalena bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda gerçekleşti. Tarafların burada yıllık ücret ve detaylar konusunda prensip anlaşmasına vararak el sıkıştığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Marcao'yu ikna eden Palmeiras cephesi, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro‘luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Eğer Sarı-Kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.

"BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

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Takım arkadaşı Kerem'e saha içinde yaptığı saldırı sebebiyle TFF'den 8 maç men, Galatasaray'dan da 150 bin Euro para cezası alan Marcao, iki tarafa da bedel ödemesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Sonraki süreçte özür dileyen ve affedilen, Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergileyen, ligde de cezasının bitmesini bekleyen Marcao'nun, ülkesine dönmeyi çok istediği ifade ediliyor.

Transferin bundan sonraki sürecine Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet karar verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın, 15 milyon Euro altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

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#Galatasaray#Marcao#Transfer