Son Dakika | Marcao için Galatasaray'a Lyon'dan transfer teklifi!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Roma'nın ardından şimdi de Lyon'un gündemine geldi.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Fernando Marçal'u Wolverhampton'a satan Lyon, Joachim Andersen'i de satarsa rotasını Galatasaray'dan Marcao'ya çevirecek.

RUDI GARCIA OLUMLU RAPOR VERDİ

Takımda stoper oynayabilecek 4 futbolcusu kalan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın da Marcao için olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin parlak olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Marcao transferi için Roma'dan en az 15 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.

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