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Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Marcao için Galatasaray'a Lyon'dan transfer teklifi!

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Son Dakika | Marcao için Galatasaray'a Lyon'dan transfer teklifi!
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Fransız ekibi Lyon'un Galatasaray forması giyen Brezilyalı stoper Marcao'yu transfer listesine aldığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Roma'nın ardından şimdi de Lyon'un gündemine geldi.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Fernando Marçal'u Wolverhampton'a satan Lyon, Joachim Andersen'i de satarsa rotasını Galatasaray'dan Marcao'ya çevirecek.

RUDI GARCIA OLUMLU RAPOR VERDİ

Takımda stoper oynayabilecek 4 futbolcusu kalan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın da Marcao için olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin parlak olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Marcao transferi için Roma'dan en az 15 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.

 

Son Dakika | Marcao için Galatasaraya Lyondan transfer teklifi

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