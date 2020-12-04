Son Dakika | Marc Marquez yeniden bıçak altına yattı!

Organizasyondan yapılan açıklamada, temmuz ayında düzenlenen geçen sezonun ilk yarışında yaptığı kazanın ardından sağ kolu kırılan ve daha önce iki kez ameliyata alınan 27 yaşındaki pilota yapılan şok tedavilerine rağmen iyileşme sürecinin çok yavaş olduğu belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ruber Internacional Hastanesinde bir kez daha ameliyata alınan Marquez'in sağ kolunda omuz ile dirsek arasındaki kemikte yer alan platinin çıkarıldığı ve yerine kalçasından kan hücrelerinin yoğun olduğu bir kemik alınarak koluna yeni bir plakayla yerleştirildiği aktarıldı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun başarılı geçtiği de ifade edildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle geçen sezonki yarışlara katılamayan Marquez, bu ameliyatın ardından 6 ay daha pistlerden uzak kalacak.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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