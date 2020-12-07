Son Dakika | Maradona'nın vefatının ardından aylık gideri ortaya çıktı! 100 bin avro...

Spor Arena Dış Haberler | Kasım ayında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından birbirinden ilginç gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Arjantinli gazeteci Jorge Rial, 60 yaşında yaşamını yitiren efsane ismin aylık harcamasının yaklaşık 100 bin avro olduğunu söyledi. Rial, bu harcamanın Maradona'nın yalnızca kişisel gideri olmadığını ifade etti ve detayları paylaştı.

Jorge Rial, "Birçok defa 50'den fazla aileye maddi yardım ettiğini bizzat kendisi söylemişti." diyerek Maradona'nın ailesine, akrabalarına ve çalışanlarının ailelerine düzenli olarak maddi destekte bulunduğunu anlattı.

Arjantinli efsanenin bu harcamaların dışında ülkesinde ve yurtdışındaki gayrimenkullerine de aylık bütçe ayırdığı ve ayrıca arkadaşlarına da finansal anlamda yardımcı olduğu kaydedildi.

Arjantin Hükümeti, söz konusu harcamaların yapıldığı banka hesabını, Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilgili soruşturmalar tamamlanana kadar dondurma kararı almıştı.

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