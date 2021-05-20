Son dakika: Maradona'nın ölümüne cinayet davası açılıyor! 7 kişi yargılanacak...

Spor Arena Dış Haber - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan San Isidro Savcılığı, Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili verilen sağlık kurulu raporunu inceleyip ve şüphelilerin ifadeleri aldıktan sonra cinayet suçundan dava açılmasına karar verdi. Maradona'nın ameliyatını yapan beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da aralarında bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekten yargılanacak. Dava 31 Mayıs'ta başlayacak.

Savcılık, 7 kişinin yargılanacağı davada 8 ile 25 yıl arası hapis cezası isteyecek.

SAĞLIK KURULU'NUN RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Maradona'nın ölümüyle ilgili tıbbi araştırmayı yürüten sağlık kurulunun raporu, 1 Mayıs'ta ortaya çıkmıştı. Raporda efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının kaderine terk edildiği sonucuna varılmıştı.

"SAĞLIK EKİBİNİN MÜDAHALELERİ YETERSİZ, EKSİK VE SORUMSUZCA"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği aktarılmıştı. Ayrıca Maradona'nın sağlık durumu göz önüne alındığında tam teşekküllü bir ambulansın evin önünde bekletilmesi gerektiği ancak bunun yapılmadığı ifade edilmişti.

"AKLİ MELEKELERİNİ TAM ANLAMIYLA KULLANAMIYORDU"

Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer almıştı.

BEYİN AMELİYATININ ARDINDAN EVE GÖNDERİLDİ

Arjantinli eski futbolcu, beyin ameliyatının ardından 11 Kasım 2020'de bakımı evde sürdürülmek üzere Buenos Aires eyaletinin Tigre bölgesindeki müstakil eve nakledilmişti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da 2020'de Tigre kentinde 60 yaşında hayatını kaybetmiş ve ölüm sebebi "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı.

DOKTORUNUN, MARADONA'NIN İMZASINI TAKLİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin, ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği ortaya çıktı. O dönem Luque'nin kliniğine düzenlenen baskında el konulan belgeler arasında sahte imzalı ameliyat belgesinin bulunduğu da açıklanmış, Luque de soruşturmaya dahil edilmişti.

SAHTE İMZACI DOKTOR: MARADONA DOĞAL BİR BİÇİMDE ÖLDÜ

Maradona'nın imzasını taklit eden 39 yaşındaki doktoru Luque, ölüm sonrası düzenlediği basın toplantısında; "Neyden sorumlu olduğumu biliyor musunuz? Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes 'O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak' dediklerine orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı. Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi. Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil. Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

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