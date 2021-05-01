Son dakika: Maradona'nın ölüm raporu ortaya çıktı! Şoke eden ihmaller zinciri...

Spor Arena Dış Haber - Arjantinli yetkililerden Reuters'a ulaşan bilgilere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

20 kişilik uzmanın katıldığı kurulun hazırladığı raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği ifade edildi.

"SAĞLIK EKİBİNİN MÜDAHALELERİ YETERSİZ, EKSİK VE SORUMSUZCA"



Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği aktarıldı.

"AKLİ MELEKELERİNİ TAM ANLAMIYLA KULLANAMIYORDU"



Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer aldı.

Kurulun hazırladığı raporun, San Isidro Savcılığı tarafından analiz edilip soruşturmaya eklenmesi bekleniyor.

7 KİŞİ, MARADONA'NIN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Soruşturmada, aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.

BEYİN AMELİYATININ ARDINDAN EVE SEVK EDİLMİŞTİ

Arjantinli eski futbolcu, beyin ameliyatının ardından 11 Kasım 2020'de bakımı evde sürdürülmek üzere Buenos Aires eyaletinin Tigre bölgesindeki müstakil eve nakledilmişti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da 2020'de Tigre kentinde 60 yaşında hayatını kaybetmiş ve ölüm sebebi "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı.

OTOPSİSİNDE UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Otopsi raporunda, Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu madde kullanmadığı belirtilmişti.

DOKTORUNUN, MARADONA'NIN İMZASINI TAKLİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin, ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği ortaya çıktı. O dönem Luque'nin kliniğine düzenlenen baskında el konulan belgeler arasında sahte imzalı ameliyat belgesinin bulunduğu da açıklanmış, Luque de soruşturmaya dahil edilmişti.

SAHTE İMZACI DOKTOR: MARADONA DOĞAL BİR BİÇİMDE ÖLDÜ

Maradona'nın imzasını taklit eden 39 yaşındaki doktoru Luque, ölüm sonrası düzenlediği basın toplantısında; "Neyden sorumlu olduğumu biliyor musunuz? Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes 'O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak' dediklerine orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı. Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi. Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil. Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

MARADONA'NIN NAAŞIYLA POZ VERMİŞLERDİ

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin Diego Molina olduğu tespit edilmiş ve Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilince apar topar görevine son verilmişti.

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