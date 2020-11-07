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Futbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Maradona'nın doktorundan yeni açıklama!

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Son Dakika | Maradona'nın doktorundan yeni açıklama!
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Beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona için doktorundan açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan ve beyin ameliyatı geçiren efsane isim Diego Armando Maradona'nın son durumu hakkında doktorundan açıklama geldi.

Leopoldo Luque, Maradona'nın sağlık durumuı hakkında konuşurken ''İyileşme seviyesi çok iyi. Yakın zamanda ayağa kalkabilecek ve yürüyebilecek duruma gelecek. Diego'nun nörolojik hiçbir hasarı bulunmuyor. Yine de dikkatli olmaya devam edeceğiz. Onun da dikkat etmesi gerekecek tabii. Pazartesi gününe kadar hastanede kalacak.'' diye konuştu.

Hastanenin etrafında ise Maradona'nın hayranları toplanırken efsanenin çıkmasını bekliyorlar.

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