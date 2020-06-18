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GeriFutbol Son Dakika | Manuel Pellegrini için flaş açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi var ama...'
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 20:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Manuel Pellegrini için flaş açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi var ama...'

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Son Dakika | Manuel Pellegrini için flaş açıklama: 'Fenerbahçe'nin teklifi var ama...'
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Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri açıkladı.

Fenerbahçe ile ismi sık sık geçen teknik direktör Manuel Pellegrini için menajerinden önemli açıklamalar geldi.

İşte Pellegri'nin menajeri Jesus Martinez'in açıklamaları;

Çok ciddi Avrupa kulüplerinden teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, İtalya'dan ve Türkiye'den isteyenler var.

"GELECEK SEZON OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin Pellegrini'ye teklifi var. Manuel'in şu anda takımın başına geçmesi talep edildi ancak şartlar nedeniyle bu gerçekleşmedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı. Böyle bir dönemde onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok.

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