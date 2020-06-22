Son Dakika | Manuel Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması: 10 gün içinde görüşeceğiz

Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktörlerden biri olan Manuel Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez, Sarı-Lacivertli ekiple görüşeceklerini duyurdu.

Martinez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 gün içerisinde Fenerbahçe ile bir görüşmemiz olacak. Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor. Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek.

"REAL BETIS'LE İLGİLİ GELİŞME YOK"

Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok. Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil."

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