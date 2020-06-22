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GeriFutbol Son Dakika | Manuel Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması: 10 gün içinde görüşeceğiz
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Haber Giriş: 22.06.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Manuel Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması: 10 gün içinde görüşeceğiz

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Son Dakika | Manuel Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması: 10 gün içinde görüşeceğiz
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Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan biri de Manuel Pellegrini... Dünyaca ünlü Şilili teknik adamın menajeri Juan Martinez, "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktörlerden biri olan Manuel Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez, Sarı-Lacivertli ekiple görüşeceklerini duyurdu. 

Martinez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"10 gün içerisinde Fenerbahçe ile bir görüşmemiz olacak. Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor. Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek.

"REAL BETIS'LE İLGİLİ GELİŞME YOK"
Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok. Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil."

 

Son Dakika | Manuel Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması: 10 gün içinde görüşeceğiz

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